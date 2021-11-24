События

20:58 24.11.2021

Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

1 мин читать
Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Президент США Джо Байден в среду почтил память жертв Голодомора в Украине и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны.

"Мы помним боль и жертв Голодомора, Соединенные Штаты вновь заверяют в приверженности народу Украины и в нашей нескончаемой поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении президента США, распространенным в среду Белым домом.

В нем подчеркивается, что "украинский народ пережил ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и несгибаемость, и в итоге создал свободное демократическое общество".

Теги: #президент #сша #позиция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:50 24.11.2021
Украина может запретить компаниям экс-владельцев обанкротившихся банков участие в госзакупках – меморандум с МВФ

Украина может запретить компаниям экс-владельцев обанкротившихся банков участие в госзакупках – меморандум с МВФ

19:19 24.11.2021
Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

Мишель сообщил, что в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирования конфликта на Донбассе

19:04 24.11.2021
Глава ВОЗ надеется на скорое достижение консенсуса по снятию патентной защиты с вакцин

Глава ВОЗ надеется на скорое достижение консенсуса по снятию патентной защиты с вакцин

17:44 24.11.2021
Украинские эксперты отправятся в Литву для ознакомления с мерами по охране границы от незаконных мигрантов из Беларуси

Украинские эксперты отправятся в Литву для ознакомления с мерами по охране границы от незаконных мигрантов из Беларуси

17:38 24.11.2021
Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

12:55 24.11.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25,2% поддержки, у Порошенко 17,5%, во втором туре Разумков побеждает Зеленского

07:54 24.11.2021
Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

06:54 24.11.2021
США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

00:55 24.11.2021
Госдеп обещает и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

Госдеп обещает и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

15:50 23.11.2021
Blue Origin анонсировала очередной суборбитальный полёт с космическими туристами на борту

Blue Origin анонсировала очередной суборбитальный полёт с космическими туристами на борту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

Новый руководитель САП будет избран до декабря-2021, Украина поддержит независимость антикоррупционной инфраструктуры – меморандум с МВФ

Украина намерена вакцинировать против COVID-19 17 млн человек до конца 2021 года - меморандум с МВФ

Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" на 100% выполняет условия Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона и призывает местные органы власти выполнять свои обязательства

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить обязательства по выплате репараций в полном объеме

Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

Порошенко заявляет, что власть может рассчитывать на его дипконтакты для активизации противодействия российской агрессии на международном уровне

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Саакашвили требует создания специального суда для рассмотрения возбужденных против него дел - адвокат

Страны Европы продолжают ужесточать меры в попытке снизить заболеваемость COVID-19

В Винницкой области разоблачили служащего в/ч ВС ВСУ, незаконно собиравшего секретные сведения о боевой авиации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА