Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Президент США Джо Байден в среду почтил память жертв Голодомора в Украине и выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны.

"Мы помним боль и жертв Голодомора, Соединенные Штаты вновь заверяют в приверженности народу Украины и в нашей нескончаемой поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении президента США, распространенным в среду Белым домом.

В нем подчеркивается, что "украинский народ пережил ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и несгибаемость, и в итоге создал свободное демократическое общество".