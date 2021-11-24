Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить обязательства по выплате репараций в полном объеме

Члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят министры иностранных дел Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства заявили о глубоком разочаровании тем, что Исламская Республика Иран не приняла предложения о встрече для проведения переговоров о выплате репараций за сбивание иранскими военными самолета рейса PS752.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, обнародованном в среду на сайте МИД Украины.

"Мы напоминаем Исламской Республике Иран, что она должна выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме и повторно призываем к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что члены группы будут продолжать "быть солидарными с семьями и близкими погибших во время катастрофы PS752 в их глубокой потере и страданиях".

"Они могут быть уверены, что Координационная группа остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию. Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Бывший в то время заместителем министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

В конце октября 2021 года в Офисе генпрокурора Украины заявили, что иранская сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи по делу авиакатастрофы самолета рейса PS752, а последний из них вообще оставила без реагирования.