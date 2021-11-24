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20:34 24.11.2021

Порошенко заявляет, что власть может рассчитывать на его дипконтакты для активизации противодействия российской агрессии на международном уровне

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Порошенко заявляет, что власть может рассчитывать на его дипконтакты для активизации противодействия российской агрессии на международном уровне

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" и народный депутат от одноименной фракции Петр Порошенко заявил, что действующая власть могут рассчитывать на его дипломатические контакты и опыт для активизации международного фронта противодействия российской агрессии.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в среду, Порошенко считает, что главный враг Украины находится в Кремле, и именно поэтому украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения российской армии.

"Главная задача – предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого следует срочно заключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", – отметил пятый президент.

Он также предложил разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совбеза ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых шлемов ООН, которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил Зеленский. Безотлагательно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", – заявил нардеп.

По его словам, Владимир Зеленский также должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран "Большой Семерки", Китая, Турции, государств "Люблинского треугольника" по теме формирования пакета так называемых "адских" санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе, к слову, и в сфере энергетики. Разумеется, без должностей. Власти могут рассчитывать на мои опыт и связи", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что защита Украины является "общим делом и власти, и оппозиции".

"Партий у нас очень много, а Украина одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам, о большинстве которых я не могу говорить публично", – отметил пятый президент.

Порошенко также заявил о необходимости проведения закрытого заседания Верховной Рады, на котором "военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов о том, какие у него план и стратегия".

"Самое время для полномасштабных учений подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и собрание резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа в текущем году. А заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а к новогодне-рождественским каникулам", – отметил нардеп.

Он также призвал "аргументировано обратиться к союзникам по поводу срочного предоставления новых партий оборонного оружия".

"Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, средствах электронной разведки и контрбатарейной борьбы, ударные дроны и т.д", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент добавил, что необходимо также принять законопроект "Евросолидарности" о повышении денежного довольствия для украинских солдат и офицеров уже в этом году, и установить, кто именно с Банковой является человеком, который "сливает информацию россиянам".

"У нас достаточно широкий набор дипломатических, оборонных, политических инструментов, позволяющих защитить страну без внедрения военного положения… Монобольшинство должно наконец-то услышать другое мнение и пойти на сотрудничество хотя бы в вопросах обороноспособности страны… Власть должна начать диалог с оппозицией, как это характерно для демократических обществ. Это особенно важно на фоне угроз суверенитета и территориальной целостности", – резюмировал Порошенко.

Теги: #общество #консолидация #агрессия
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