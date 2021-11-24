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20:16 24.11.2021

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

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Украинская делегация в ТКГ призвала Россию поддержать обращение к МККК для доступа к месту смерти в Макеевке украинца Макарца

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала Россию поддержать инициативу об обращении ТКГ к Международному Комитету Красного Креста (МККК) для обеспечения безотлагательного доступа и проведения расследования всех обстоятельств смерти украинца Руслана Макарца во временно оккупированной Макеевке, освобождения которого Украина требовала в течение длительного времени.

Как сообщалось, Макарец был задержан на неподконтрольной Украине территории Донецкой области весной 2019 года на КПП в Горловке. Позднее его приговорили к 13 годам лишения свободы по законодательству т.н. "ДНР", в частности, по статьям "измена Родине" и "шпионаж" "в пользу украинских спецслужб и отправили отбывать срок в колонию в Макеевке.

Украина требовала его освобождения.

12 ноября текущего года стало известно о смерти Макарца.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Нормандского формата 2019 года.

Следующее заседание запланировано на 8 декабря.

 

Теги: #доступ #мккк #ткг
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