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20:02 24.11.2021

Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

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Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

Обновленный меморандум экономической Украины с Международным валютным фондом (МВФ) содержит обязательства проведения эффективной и прозрачной судебной реформы, в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы укрепим верховенство закона, обеспечив независимость, целостность и подотчетность судебной власти. Мы гарантируем, что процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы будут управляться и имплементироваться людьми с высокой компетенцией, надежностью и добросовестностью, в соответствии с европейскими судебными стандартами и заключениями Венецианской комиссии", - говорится в меморандуме, опубликованном в среду МВФ и Минфином.

В документе содержится заверение в укреплении всех административных процедур для повышения уровня рассмотрения в судах дел по оспариванию решений национальных госорганов и недопущения незаконного влияния на принятие судебных решений.

Что касается непосредственно реформирования Высшего совета правосудия (ВСП) как органа по отбору судей, то, как подчеркивается в документе, изменения в закон о ВСП направлены на улучшение процесса отбора судейских кадров. "В соответствии с рекомендациями…Венецианской комиссии, первый состав Совета по этике в составе шести членов будет состоять из трех независимых экспертов с международным судебным опытом, и им будет дана решающая роль при голосовании (первый состав Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели уже сформирован – ИФ)", - поясняется в документе.

В меморандуме отмечается, что Этический совет направит список кандидатов, прошедших предварительный отбор, в соответствующие компетентные органы, указанные в Конституции, для окончательного выбора и одобрения. В случае негативной оценки комиссией действующего члена ВСП Этический совет направляет рекомендацию об увольнении в орган, который назначал члена ВСП, а сам член ВСП отстраняется от должности до принятия решения.

В документе указывается, что проверка действующих членов ВСП должна быть завершена в шестимесячный срок после формирования Этического совета. Также в меморандуме упоминается предусмотренная изменениями в законодательство постоянно действующая дисциплинарная инспекции ВСП, функции которой заключаются в расследование дисциплинарных дел в отношении судей и представлении рекомендаций ВСП.

Кроме того, меморандум содержит обязательство внесения законодательных изменений относительно образцовых дел в административной юрисдикции против общегосударственных органов, чтобы Верховный суд был судом первой инстанции, а Большая палата Верховного суда – апелляционной инстанцией.

"После дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами и согласования со специалистами МВФ, критерии определения образцовых административных дел, которые должны быть переданы Верховному суду, будут завершены до конца декабря 2021 года", – говорится в документе.

Согласно ему, критерии будут включать такие факторы, как дела общегосударственного значения, дела, превышающие предварительно определенный порог или имеющие значительное влияние или вред для страны и касающиеся решения, действия или бездействия конкретных общегосударственных органов (например, Кабинета министров, министерств, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета, ВСП, НАБУ, НАПК, ВАКС).

Теги: #банки #меморандум
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