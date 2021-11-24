Саакашвили требует создания специального суда для рассмотрения возбужденных против него дел - адвокат

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили требует создания специального суда для рассмотрения возбужденных против него уголовных дел, заявил в среду после встречи с Саакашвили в госпитале в Гори адвокат Ника Гварамия.

"Понятно, что Конституция не предусматривает создание специального суда, но, по мнению Саакашвили, возможно создание специального судебного формата, к которому бы имели доверие действующие власти и он сам", - сказал Гварамия.

По его словам, несмотря на состояние здоровья, Саакашвили готов принять участие в открытом судебном процессе против него в понедельник, 29 ноября в Тбилисском городском суде.

Говоря о здоровье Саакашвили, адвокат отметил, что усилиями врачей физический восстановительный процесс начался, однако сейчас на передний план выходят проблемы, связанные с его психологическим состоянием.

"Эти проблемы у Саакашвили очевидны, они отражаются на речи, коммуникации, походке. В отличие от физического восстановления, ментальное восстановление проходит сложно", - сказал Гварамия.

Он сообщил, что Саакашвили написал послание своим сторонникам, которое вскоре будет обнародовано в соцсетях.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.