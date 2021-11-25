25 ноября: Какой сегодня праздник

25 ноября в мире празднуют день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в США День благодарения, в Боснии день государственности, Кадрин день в Эстонии, а у православных - День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям устраивать в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

В этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по приказу Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками.

День благодарения в США

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране.

День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в первую голодную зиму.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента страны Джорджа Вашингтона в 1789 году — он предложил отмечать его ежегодно 26 ноября. В 1864 году по окончании Гражданской войны уже Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября каждого года Днем благодарения, а в 1941 году Конгрессом США был принят билль, законодательно утвердивший эту дату празднования.

С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все желающие могут класть свои пожертвования, в том числе продукты. В канун праздника благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды.

Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор индейка и День благодарения стали синонимами, птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.

Третий атрибут праздника — парады (костюмированные, в одеждах 17 века и костюмах индейцев) и веселье.

Кадрин день в Эстонии

В дохристианские времена в конце ноября в Эстонии праздновали окончание осенних работ и, как во всех языческих европейских культурах, отдавали должное духам, которые помогли получить урожай и вырастить скот. С приходом христианства праздник трансформировался в День святой Катарины, или Кадри, которую считают покровительница овец. В этот день запрещалось заниматься рукоделием, связанным с шерстью (прясть или вязать).

Как и полагается в "духовы дни", в день Кадри по улицам с песнями ходили ряженые, но не в устрашающих костюмах, а в светлой одежде, группами - "семьями" под руководством старшей Кадри. Также ряженые носили с собой куклу, девочку Кадри. Заходя в дома, ряженые здоровались, представляли "свою семью", рассказывали о том, какой долгой и трудной была дорога, пели и танцевали, загадывали загадки, играли в традиционные игры. Не принято было шалить и пугать прохожих: Кадри — дама с хорошим характером.

И сейчас в современной Эстонии в день Кадри девочки наряжаются в светлую одежду, раскрашивают лица и идут по домам — петь песни и загадывать загадки.

Православный праздник

25 ноября верующие чествуют патриарха Иоанна Милостивого. Святитель Иоанн Милостивый, Патриарх Александрийский, родился на Кипре в семье знатного вельможи Епифания.

По желанию родителей Иоанн вступил в брак, в котором у него родились дети. Когда жена и дети святого умерли, он принял монашеский чин.

Его духовные труды сделали его известным, потому император Ираклий и все духовенство упросили святого Иоанна занять патриарший престол в Александрии.

Главным своим делом святитель считал милостыню и благодеяния всем нуждающимся. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное питание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся.

Незадолго до смерти святой Иоанн был вынужден из-за болезни оставить свою кафедру и уехать на остров Кипр. По прибытии на Кипр, в родной город Амафунт, святитель с миром отошел ко Господу в начале седьмого века.

Традиции:

Традиционно в этот день женщины молятся Иоанну о послании лучшей судьбы для своего ребенка. В некоторых краях с днем Ивана Милостивого связан обычай дарить подарки.

В этот день:

1867 — Альфред Нобель запатентовал динамит;

1905 — В Лубнах вышел первый украиноязычной номер газеты "Хлебороб";

1992 — Кабинет Министров Украины принял постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов"

2004 — На заседании Ученого совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" с формулировкой "дискредитация имиджа академии" было принято решение лишить Л. М. Кравчука звания почетного доктора.

Приметы:

Снег выпал 25 ноября — пролежит до весны, а сама весна будет поздней

Именины: Иван, Нил, Лев, Николай, Савва, Леонтий, Емельян, Екатерина.