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19:18 24.11.2021

Страны Европы продолжают ужесточать меры в попытке снизить заболеваемость COVID-19

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Страны Европы продолжают ужесточать меры в попытке снизить заболеваемость COVID-19

Страны Европы продолжают ужесточать меры в попытке снизить заболеваемость COVID-19: на Кипре "бустерные" вакцины станут частично обязательными, в Швеции рекомендуют дополнительные дозы для большинства населения, а в Германии могут сделать вакцинацию обязательной для определенных групп населения, сообщили европейские СМИ.

На Кипре с 18 декабря доступ в некоторые места, такие как торговые центры, рестораны и супермаркеты, будет открыт только для тех, кто получил третью дозу вакцины в течение семи месяцев после основной вакцинации. С 15 декабря только граждане старше 12 лет, которые получили как минимум одну дозу вакцины, смогут посещать спортивные стадионы, театры, кинотеатры и ночные клубы.

Также начиная с конца этого месяца станет обязательным ношение масок в помещениях для всех, включая детей старше 6 лет. Дети в возрасте от 6 до 11 лет должны будут предоставить сертификат о выздоровлении от коронавируса или предъявлять отрицательные тесты на COVID-19, чтобы посещать закрытые помещения и места скопления людей.

В Швеции не стали прибегать к таким жестким мерам, однако порекомендовали всем гражданам в возрасте от 18 до 65 лет ревакцинироваться.

"Правительство относится к распространению инфекции по всему миру крайне серьезно. Цель (предложения третьей дозы - ИФ) заключается в том, чтобы подготовиться к возможному ухудшению ситуации", - заявила в среду министр социальной защиты населения Швеции Лена Халленгрен. По ее словам, около 7 млн человек в стране получили обе дозы вакцины.

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Карин Тегмарк Визелл отметила, что "две дозы хорошо защищают от заболевания в тяжелой форме и от летального исхода, но защитный эффект со временем проходит".

Тем временем в Германии Олаф Шольц, который вероятнее всего заменит Ангелу Меркель на посту канцлера, планирует рассмотреть возможность сделать вакцинацию обязательной для некоторых групп населения.

"Вакцинация - это выход из пандемии. В учреждениях, где заботятся об особо уязвимых группах населения, вакцинация должна стать обязательной", - заявил Шольц во время презентации коалиционного соглашения. Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен позже.

Ранее в ноябре австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что в стране с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной.

В то же время директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду выразил обеспокоенность "ложным чувством безопасности", возникшим в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19, и напомнил, что вакцинированные люди все равно должны соблюдать меры безопасности от коронавируса.

Европа остается единственным регионом, в котором на протяжении нескольких недель продолжает расти заболеваемость COVID-19, согласно данным ВОЗ. За весь период пандемии в регионе было выявлено около 83,4 млн случаев заражения вирусом и более 1,5 млн смертей от последствий заболевания. За неделю с 15 по 21 ноября был зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6%.

Теги: #коронавирус #европа #меры
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