Глава ВОЗ надеется на скорое достижение консенсуса по снятию патентной защиты с вакцин

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на то, что на следующей неделе будет достигнут консенсус по вопросу отказа от прав интеллектуальной собственности на препараты против COVID-19.

"Я надеюсь, что станет возможным найти консенсус и продвинуться вперед по вопросу снятия защиты прав интеллектуальной собственности в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, учитывая проведение конференции ВТО на уровне министров (на которой, как ожидается, рассмотрят этот вопрос - ИФ) и поддержку широкого круга стран", - заявил он в среду. Эта конференция пройдет 30 ноября.

Глава ВОЗ ранее неоднократно призывал власти стран, участвующих в переговорах о правах на интеллектуальную собственность в ВТО, приостановить действие положений патентного права в применении к тем вакцинам от COVID-19, которые одобрены для использования в чрезвычайной ситуации. Такая мера позволила бы расширить производство вакцин, отмечают в ООН.