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18:39 24.11.2021

В СНБО назвали марш противников вакцинации российским следом

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В СНБО назвали марш противников вакцинации российским следом

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Как сообщается на сайте СНБО, было установлено, что в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве перед Верховной Радой прошел митинг антивакцинаторов. Организатор митинга — организация "Права человека" антивакцинатора Остапа Стахива.

Теги: #снбо #антивакцинаторы #российский_след
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