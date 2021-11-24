В СНБО назвали марш противников вакцинации российским следом

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Как сообщается на сайте СНБО, было установлено, что в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве перед Верховной Радой прошел митинг антивакцинаторов. Организатор митинга — организация "Права человека" антивакцинатора Остапа Стахива.