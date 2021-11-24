Украинские эксперты отправятся в Литву для ознакомления с мерами по охране границы от незаконных мигрантов из Беларуси

Руководители пограничных ведомств Украины и Литвы Сергей Дейнеко и Рустамас Любаевас в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия незаконной миграции на границах с Беларусью, договорились об отправке в Литву экспертов Госпогранслужбы Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского пограничного ведомства, стороны обсудили вопросы миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью и с какими проблемами сталкивается Литва.

Любаевас отметил, что пограничники Литвы усилили охрану границы и ежедневно реагируют на попытки десятков мигрантов незаконно попасть из Беларуси. По его словам, в текущем году это уже тысячи человек, поэтому Литва начала активную работу по инженерному укреплению границы.

В свою очередь Дейнеко отметил, что Украина тоже ожидает, что в любой момент поток нелегальных мигрантов может быть направлен в сторону Украины.

"Этот участок границы сейчас усилен дополнительными силами. Кроме того, на границе с Беларусью началась специальная пограничная операция, которая проводится Госпогранслужбой Украины совместно с Нацгвардией, полицией и другими задействованными резервами", – сказал Дейнеко.

Так, главы ведомств договорились о направлении в Литву группы экспертов Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что непосредственно на месте украинские пограничники смогут детально ознакомиться с действиями литовских коллег в охране границы.

Ранее группа офицеров Госпогранслужбы вернулась из Польши, где также состоялся обмен опытом с польскими коллегами по вопросам охраны границы и противодействия нелегальной миграции.