Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

Посольство США в Украине в рекомендациях по поводу путешествий в Украину предупредило граждан США о необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

"Граждане США уведомляются о вызывающих обеспокоенность сообщениях о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям в Украину остаются на уровне 4 - не путешествовать в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и в целом в Украину из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине в среду.

В дипведомстве также напоминают гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться "по краткому уведомлению или без какого-либо уведомления".