На Донбассе российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

В направлении Каменки враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в сторону Нью-Йорка российские наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского вражеские войска вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг произвел обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сказано в сообщении.