Венедиктова обсудила с послом ЕС развитие антикоррупционной деятельности в Украине

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с послом Европейского Союза, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом процесс развития антикоррупционной деятельности государственных институций.

"Системное развитие антикоррупционной инфраструктуры – важнейший аспект развития государства. В настоящее время идет процесс выбора нового лидера борьбы с коррупцией – руководителя САП. Независимый конкурс сейчас на финишной прямой, и мы надеемся, что Специализированная антикоррупционная прокуратура получит мощного и профессионального руководителя уже в ближайшее время", - приводит слова Венедиктовой пресс-служба Офиса генпрокурора.

Также Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора инициировал и стал платформой работы над Концепцией развития уголовной юстиции и системы органов правопорядка.

"Эта масштабная работа продолжается в сотрудничестве с партнерами по международным организациям, государственными и правоохранительными органами, экспертной средой, научным сообществом и сторонами конституционного треугольника правосудия", - сказано в сообщении.