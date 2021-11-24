Все регионы Украины отчитались о подключении к теплоснабжению многоэтажных домов на 100%

Все регионы Украины отчитались о подключении к теплоснабжению многоэтажных домов на 100%, однако не подключена часть домов в Черновицкой и Кировоградской областях, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская.

На брифинге в среду замминистра уточнила, что без отопления остаются 12 домов в Светловодске в Кировоградской области, где продолжаются работы по ликвидации прорывов.

Кроме того, в с.Банылив в Черновицкой области действует система индивидуального отопления, однако газоснабжение отсутствует из-за ремонта аварийного газопровода. По данным ОГА, ремонтные работы планируется завершить до конца недели, сообщила Хоцяновская.