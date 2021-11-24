Партия власти будет проводить кадровые изменения для борьбы с нелегальным производством табака - Гетманцев

Партия власти не намерена терпеть недоработки правоохранительных органов в области нелегального производства и торговли табачными изделиями и в дальнейшем будет проводить кадровые изменения в ведомствах для решения этого вопроса.

Такое мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Я не буду, и партия власти не будет терпеть в будущем недоработки правоохранительных органов, которые являются вопиющими. В дальнейшем мы будем проводить достаточно резкие кадровые решения, которые приведут к решению этого позорного явления (нелегального производства и торговли табачными изделиями – ИФ), а не объяснять на эфирах, что мы сделали, и сколько криминальных дел мы открыли и изъяли табака, как это делают правоохранители", - заявил глава комитета.

При этом он подчеркнул, что Министерство внутренних дел за последние несколько месяцев демонстрирует первые результаты в борьбе с нелегальным производством и реализацией табачных изделий.

"Я благодарен министру внутренних дел (Денису Монастырскому - ИФ), который взялся за этот вопрос. Он им занимается всего несколько месяцев, но мы уже видим первые результаты борьбы с нелегальным производством табака", - подчеркнул нардеп.

Однако, по его словам, в стране существуют предприятия, открыто производящие нелегальную табачную продукцию, а также разветвленная сеть для ее розничной реализации, которую не замечают представители правоохранительных органов.

"Это фактически нелегальный бизнес, который ведется открыто. Большая фабрика в Желтых Водах работает, изготовляет нелегальный табак, там работают люди, получают заработную плату. Фабрика подсоединена к воде, электроэнергии, производит товарные партии… большие, которые поставляются фурами по Украине и за границу", - заявил Гетманцев.

По данным Единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в Желтых Водах Днепропетровской области зарегистрирована табачная фабрика United Tobacco (ООО "Юнайтед Табако".

Как сообщалось со ссылкой на результаты исследования института "Kantar Украина", доля нелегальных сигарет на рынке Украины за последние пять лет увеличилась в 18 раз – с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021 года и достигла исторического максимума.

Для сокращения темпов роста нелегального рынка табачных изделий крупнейшие их производители в ноябре 2021 года предложили увеличить срок достижения в Украине европейского уровня акциза в EUR90 за 1000 сигарет на пять лет – с 2025 до 2030 года, при том что сейчас он составляет EUR48,4 за 1000 сигарет.

Согласно исследованию, 62% табачных изделий, нелегально реализуемых как экспортная или Duty Fre-продукция, имеют отметку производства Винниковской табачной фабрики (Винники Львовской обл.) и маркированы как не предназначенные для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 20%, ООО "Юнайтед Тобако" (Желтые Воды Днепропетровской обл.) – 15%.

Сотрудники налоговой милиции в августе текущего года разоблачили ООО "Юнайтед Табако" в умышленном уклонении от уплаты налогов, а также установили факты неучтенной реализации законно изготовленных сигарет за наличные средства.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), сотрудники ведомства с начала 2021 года изъяли почти 800 тыс. пачек табачных изделий стоимостью около 13 млн грн, изготовленных под ТМ United Tobacco без марок акцизного налога. Продукция фабрики неоднократно изымалась при обысках налоговой милицией складских помещений и в местах реализации контрафакта.