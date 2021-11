Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова отмечает, что Украина опередила ряд стран Восточной Европы и Содружества Независимых Государств с точки зрения обеспечения независимости адвокатуры.

Об этом она сказала в рамках международной конференции «ЕС и Восточное партнерство» (The EU and its Eastern Neighborhood) в Гааге (Нидерланды), организованной фондом LINKS Europe в сотрудничестве с городским управлением Гааги и при поддержке The Hague Humanity Hub.

«Исключительное право адвокатов на представительство в судах наделяет украинскую адвокатуру равным статусом в системе правосудия с адвокатурами старых европейских стран. При этом Украина опередила с этой реформой многие страны Восточной Европы и СНГ», - подчеркнула глава НААУ во время сессии «ЕС и верховенство права в странах Восточного партнерства: пример Украины».

Лидия Изовитова отметила, что после принятия нового закона об адвокатуре в 2012 году, украинские адвокаты получили возможность строить действительно независимую самоуправляющуюся организацию, что предоставило им чрезвычайно широкие возможности для развития.

«Адвокаты сами устанавливают правила функционирования своего института и при этом имеют гарантии и защиту от вмешательств со стороны государственных органов… Адвокатское самоуправление сейчас построено как сбалансированная эффективная система общенационального масштаба, где сильные региональные органы (советы адвокатов и квалификационно-дисциплинарные комиссии) уравновешены лидерской ролью высших органов адвокатуры», - подчеркнула она.

Вместе с тем, с 2012 года в украинском законодательстве созданы возможности для интеграции в украинскую адвокатуру профессиональных адвокатов из других стран.

Это позволяет иностранным инвесторам обращаться за правовой помощью в Украине к адвокатам из своих стран. Также это должно стимулировать иностранный бизнес развивать проекты в Украине, так как для правовой защиты этот бизнес получил более широкие возможности.