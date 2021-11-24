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15:26 24.11.2021

Тяжелый пациент медцентра "Добробут" после смерти дал шанс на спасение жизней трех человек

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Тяжелый пациент медцентра "Добробут" после смерти дал шанс на спасение жизней трех человек

В медицинском центре "Добробут" впервые прошла эксплантация анатомических материалов, которая дала шанс на жизнь трем людям.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в клинике, донором стал пациент клиники с инсультом, который был доставлен в реанимацию каретой скорой помощи. Специалисты боролись за его жизнь почти двое суток, но преодолеть критические последствия заболевания было невозможно.

После констатации смерти головного мозга родственники умершего дали согласие на пожертвование анатомических материалов для спасения других жизней.

После составления акта констатации смерти головного мозга и проведения обследований на возможность донорства заведующая отделением анестезиологии и трансплант-координатор медцентра "Добробут" Елизавета Плечиста внесла надлежащую информацию в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей (ЕГИСТ), которая автоматически сопоставила пары донор-реципиент.

Согласно сопоставленным парам, участие в эксплантации приняли бригады трансплантологов Института сердца Минздрава Украины, Клинической больницы "Феофания", Киевского городского центра нефрологии и диализа и Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.

"Мы искренне сочувствуем родным нашего преждевременно умершего пациента. Врачи боролись за него до последнего, но, к сожалению, были бессильны. Чтобы окончательно убедиться, что все потеряно, понадобилось более 8 часов сложных тестов на новейшей аппаратуре с привлечением внешних специалистов. Мы понимаем, как трудно в такой момент в семье вести разговоры о донорстве, но людям хватило мужества и человечности дать согласие на то, чтобы трое тяжелых больных получили надежду на будущее", - рассказала Плечиста.

Решение по констатации смерти мозга и возможности трансплантации принимал консилиум. В работе консилиума принял участие президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергеи Дубров, а также сотрудники Украинский центр трансплант-координации.

"Выражаем соболезнование семье и благодарим за принятие сложного, но крайне важного решения о пожертвовании!", - подчеркнули в "Добробуте".

Теги: #органы #смерть #добробут
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