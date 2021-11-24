Правительство Украины сменило порядок проведения ВНО

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ в соответствии с новым реалиям проведения экзамена, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО. Также определен механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Порядок определяет основы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям, отмечается в сообщении.