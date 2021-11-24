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14:19 24.11.2021

Кабмин выделил Минюсту 34,6 млн грн для обеспечения прав осужденных лиц на здравоохранение во время пандемии СОVID-19

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Кабмин выделил Минюсту 34,6 млн грн для обеспечения прав осужденных лиц на здравоохранение во время пандемии СОVID-19

Кабинет министров Украины выделил Министерству юстиции 34,576 млн грн для обеспечения прав осужденных лиц на здравоохранение в период пандемии СОVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Средства выделены на реализацию мер, связанных с борьбой с острой респираторной болезнью СОVID-19, вызванной коронавирусом SАRS-СоV-2, и ее последствиями.

Так, 12,465 млн грн выделены на доплаты к заработной плате медицинским работникам государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы" и его подразделений, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации СОVID-19.

Еще 22,111 млн грн выделены на закупку средств индивидуальной защиты для нужд данного госучреждения.

Теги: #коронавирус #средства #минюст #осужденные
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