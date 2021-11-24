События

13:48 24.11.2021

Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений

1 мин читать
Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений

Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы должны готовиться к возможному повторному росту количества случав COVID-19. Поэтому Минздрав предлагает внести изменения в постановление №1236. Это изменения правил в "желтом" уровне эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в этой зоне – не проверять документы о вакцинации (или негативный тест), но работать в соответствии с ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничения... Новые правила не предусматривают такой опциональности", – сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

Как указал Ляшко, новые правила предусматривают, что в "желтой" зоне общественные заведения, заведения культуры, рестораны, спортзалы смогут работать при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой или наличия негативного теста или сертификата о выздоровления.

"Это же касается и посетителей. Они должны быть вакцинированы, как минимум, одной дозой, иметь негативный тест или сертификат о выздоровлении", – указал Ляшко.

Кроме того, изменен срок действия "желтого" сертификата (об одной прививке) со 120 дней до 30-ти.

При этом устанавливается требование для представителей заведений не только спрашивать о наличии таких документов или визуально проверять их наличие на входе, а считывать QR-кода такого сертификата.

Теги: #вакцина #требование #желтая_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 24.11.2021
Вакцины от гриппа для вакцинации медиков доставлены в регионы – Ляшко

Вакцины от гриппа для вакцинации медиков доставлены в регионы – Ляшко

11:07 22.11.2021
Минздрав Украины инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части вакцинации

Минздрав Украины инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части вакцинации

17:39 19.11.2021
Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

20:53 18.11.2021
Молдова закупила 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"- глава Минздрава

Молдова закупила 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"- глава Минздрава

11:38 17.11.2021
Минздрав предложит распространить требование полного курса вакцинации на "желтые" зоны

Минздрав предложит распространить требование полного курса вакцинации на "желтые" зоны

12:51 15.11.2021
Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей парламентских фракций с Зеленским

Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей парламентских фракций с Зеленским

20:54 09.11.2021
В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

09:41 09.11.2021
Ляшко: в Украину завезено почти 31 млн доз ковидной вакцины, на текущей неделе ожидается еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

Ляшко: в Украину завезено почти 31 млн доз ковидной вакцины, на текущей неделе ожидается еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

12:46 07.11.2021
ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

12:27 05.11.2021
Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство утвердило план мер по предотвращению злоупотреблений чрезмерным влиянием олигархами

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

В случае нападения РФ на Украину Рада соберется за несколько часов – Корниенко

Труханов внес залог в сумме 30 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство утвердило план мер по предотвращению злоупотреблений чрезмерным влиянием олигархами

Кабмин выделил Минюсту 34,6 млн грн для обеспечения прав осужденных лиц на здравоохранение во время пандемии СОVID-19

Первые договора управляемого доступа могут быть заключены не позднее июня 2022 г. – юрист

Государственный консилиум врачей отмечает постепенное улучшение состояния Саакашвили

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

В Украине преимущественно без осадков, ночью местами заморозки, утром туман

В Николаевской области нашли третьего погибшего с лодки, перевернувшейся возле о. Березань

В случае нападения РФ на Украину Рада соберется за несколько часов – Корниенко

Украина обменялась информацией с разведками США и Великобритании о скоплении войск РФ у границ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА