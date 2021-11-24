Государственный консилиум врачей отмечает постепенное улучшение состояния Саакашвили

Представитель созданного по инициативе Министерства юстиции Грузии консилиума врачей Элене Гиоргадзе сообщила в среду журналистам о постепенном улучшении состояния экс-президента Михеила Саакашвили.

"Все идет по плану, постепенно улучшается. Сколько потребуется времени (на восстановление после голодовки), не знаю", - сказала она журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы.

По ее словам, накануне у Саакашвили была первая попытка пройтись по коридору, ему было сложно, но вечером в течение 5 минут он смог походить.

"Будем постепенно добавлять физические нагрузки. Сегодня опять кардиограмма, сделали эхоскопию. Проверяем все каждый день. Динамика положительная, все лабораторные показатели постепенно приходят в порядок", - отметила врач.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.