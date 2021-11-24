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13:28 24.11.2021

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

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Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Кабинет министров Украины намерен выделить 175 млн грн на мероприятия по усилению украинско-белорусской части госграницы.

"Нельзя исключать, что миграционный стабилизационный проект может быть расширен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он также подчеркнул, что использование мигрантов как механизма гибридной агрессии является "верхом дерзости и антигуманности".

Теги: #усиление #средства #граница
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Интерфакс-Украина
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