Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

Российские наемники на Донбассе в среду, 24 ноября, обстреляли с применением минометов калибра 82 мм позиции украинских пограничников в районе КПВВ "Марьинка", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, после 9 часов утра были обстреляны позиции пограничников на блок-поста первого оборонного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк – Курахово". Противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Три мины попали в места несения службы пограничных нарядов", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что личный состав не пострадал. Повреждены фортификационные сооружения.