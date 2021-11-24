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12:08 24.11.2021

В Николаевской области нашли третьего погибшего с лодки, перевернувшейся возле о. Березань

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В Николаевской области нашли третьего погибшего с лодки, перевернувшейся возле о. Березань

Спасатели в среду, 24 ноября, обнаружили тело третьего мужчины с лодки, которая перевернулась 22 ноября возле о. Березань, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Сегодня утром, тело третьего мужчины 1967 г.р. и лодка, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань на глубине 6 метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Используя резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри" с привлечением 9 спасателей тело человека подняли на поверхность", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 22 ноября в 8:53 на спецлинию "101" от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека. Прибывшие на место спасатели достали тела погибших 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег.

Теги: #жертвы #березань #лодка #остров
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