Украина обменялась информацией с разведками США и Великобритании о скоплении войск РФ у границ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о проведенном обмене информацией разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получении одинаковых выводов о скоплении российских войск у границ с Украиной, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", – сказал Резников во время рабочей поездки в 235-й межвидовой центр подготовки частей и подразделений "Широкий Лан".

По его словам, он получил очень важные сигналы от партнеров о том, что "мы наедине не остаемся". "Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой – и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля во время визита в Россию серьезного должностного лица США", – подчеркнул министр обороны Украины.

По словам Резникова, речь идет не об очередных высказываниях по поводу обеспокоенности или беспокойства. Реакции будут более жесткими - начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

"Представители официального Кремля постоянно ищут себе оправдание, ссылаясь на якобы какие-то нарушения со стороны Украины. Рассказывают, что мы, якобы, не выполнили минские договоренности, рассказывают, что они вообще не являются участниками минских договоренностей. Недавно МИД России рассказывал, что минский процесс – это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией России. В протоколе и меморандуме минских договоренностей четко написано, что стороны в трехсторонней контактной группе: РФ, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они преподают публично, абсолютно не направлено на цивилизованный мир", - напомнил министр.

По его словам, власти РФ излагают информацию в выгодной для их внутренней аудитории интерпретации с целью оправдания потенциальной эскалации. "Они боятся неприятия собственным обществом – россиянами – агрессии и войны. Если посмотреть на социологические исследования, сделанные весной одним из российских исследовательских центров, номер один для их населения - страх войны", - резюмировал Резников.