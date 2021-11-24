Кабмин попросит СНБО исключить из санкционного списка двух бывших крымских депутатов

Кабинет министров Украины намерен просить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) исключить из санкционного списка двух бывших депутатов Верховной Рады Крыма VI созыва Сергея Вергеля и Сергея Зайца.

Соответствующий проект решения находится в повестке дня заседании правительства на среду. В нем говорится, что после принятия распоряжения в связи с вступлением в силу решений Шестого апелляционного административного суда от 8 июня 2021 года и от 29 июня 2021 года Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения об исключении двух экс-депутатов из санкционного списка.

Вергель и Заяц были бессрочно внесены в перечень лиц, на которых распространяются специальные экономические и другие ограничительные мены (санкции) по решению СНБО в июне 2018 года, которое было введено в действие указом президента от 21 июня того же года. Санкции предусматривали блокирование активов, предотвращение выведение капитала за границу и другие санкции предусмотренные законом.

В проекте решения говорится, что негативных последствий принятия данного распоряжения для Украины не ожидается.