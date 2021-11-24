Депутат райсовета в Житомирской области уведомлен о подозрении в неуплате 26 млн грн налогов

Правоохранители вручили письменное подозрение директору предприятия, депутату одного из райсоветов Житомирской области по факту уклонения от уплаты налогов.

О подозрении также уведомлен бывший финансовый директор этого предприятия, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, директор предприятия-ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также по талонам через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога. Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн", - указывается в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.