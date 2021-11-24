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10:48 24.11.2021

Группа мигрантов вновь попыталась силой прорваться в Польшу с территории Беларуси

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Группа мигрантов вновь попыталась силой прорваться в Польшу с территории Беларуси

Польские пограничники сообщили в среду о предпринятой накануне очередной попытке силового проникновения мигрантов со стороны Беларуси.

"23 ноября примерно в 19:00 (местного времени) группа из более чем ста агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась прорваться через границу. Сотрудников польских спецслужб забросали камнями", - говорится в сообщении в Твиттере пограничной службы.

"За атакой наблюдали сотрудники белорусских служб", - отмечается в сообщении.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.

Теги: #мигранты #польша #беларусь
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