Мининфраструктуры подало в Кабмин проект постановления о выплате авиаперевозчикам за эвакуационные рейсы 2020 г.

Министерство инфраструктуры Украины подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о выплате украинским авиакомпаниями 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период пандемии COVID-19 2020 года.

"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн – это вся сумма, которую должно (авиаперевозчикам – ИФ) государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось, наконец, снять все вопросы, которые были у Министерства финансов", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он выразил надежду, что в течение нескольких недель после принятия Кабмином решения все средства будут выплачены.

Согласно тексту проекта, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", для получения бюджетных средств украинским авиаперевозчикам до 10 декабря 2021 года нужно направить в Мининфраструктуры заявку и подтверждающие документы с расчетами об осуществлении порожнего международного рейса из Украины и понесенных убытках за соответствующий рейс.

"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение 10 дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах существующих бюджетных ассигнований проводит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", - говорится в документе.

При этом отмечается, что при наличии задолженности авиаперевозчика по аэронавигационному обслуживанию перед "Украэрорухом", по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого, по государственным сборам в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях бюджетные средства, которые должны быть ему компенсированы, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца текущего бюджетного года.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры планировало предоставить целевую помощь государственным аэропортам на создание скидочных программ для авиакомпаний, участвовавших в эвакуации украинских граждан во время первой волны пандемического локдауна.