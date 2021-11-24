События

10:08 24.11.2021

Мининфраструктуры подало в Кабмин проект постановления о выплате авиаперевозчикам за эвакуационные рейсы 2020 г.

2 мин читать
Мининфраструктуры подало в Кабмин проект постановления о выплате авиаперевозчикам за эвакуационные рейсы 2020 г.

Министерство инфраструктуры Украины подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о выплате украинским авиакомпаниями 104 млн грн компенсаций за осуществление эвакуационных рейсов в период пандемии COVID-19 2020 года.

"Мы уже внесли этот документ в Кабмин и рассчитываем на его принятие. Там 104 млн грн – это вся сумма, которую должно (авиаперевозчикам – ИФ) государство с прошлого года. И сейчас, если не ошибаюсь, нам удалось, наконец, снять все вопросы, которые были у Министерства финансов", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он выразил надежду, что в течение нескольких недель после принятия Кабмином решения все средства будут выплачены.

Согласно тексту проекта, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", для получения бюджетных средств украинским авиаперевозчикам до 10 декабря 2021 года нужно направить в Мининфраструктуры заявку и подтверждающие документы с расчетами об осуществлении порожнего международного рейса из Украины и понесенных убытках за соответствующий рейс.

"На основании поданных заявок Мининфраструктуры в течение 10 дней приказом утверждает распределение бюджетных средств и в пределах существующих бюджетных ассигнований проводит расчеты с авиаперевозчиком по компенсации расходов", - говорится в документе.

При этом отмечается, что при наличии задолженности авиаперевозчика по аэронавигационному обслуживанию перед "Украэрорухом", по аэропортовому обслуживанию в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого, по государственным сборам в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиадеятельность и участие Украины в международных авиаорганизациях бюджетные средства, которые должны быть ему компенсированы, могут быть направлены только на погашение задолженности до конца текущего бюджетного года.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры планировало предоставить целевую помощь государственным аэропортам на создание скидочных программ для авиакомпаний, участвовавших в эвакуации украинских граждан во время первой волны пандемического локдауна.

Теги: #эвакуация #выплаты #авиарейсы #кубраков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:43 24.11.2021
Мининфраструктуры в 2022 г. ожидает реализации двух пилотных проектов концессии автодорог в партнерстве с IFC и EBRD

Мининфраструктуры в 2022 г. ожидает реализации двух пилотных проектов концессии автодорог в партнерстве с IFC и EBRD

17:00 23.11.2021
Украина и ЕС должны либерализировать транзитные грузоперевозки, поскольку логика выдачи авторазрешений устарела – министр инфраструктуры

Украина и ЕС должны либерализировать транзитные грузоперевозки, поскольку логика выдачи авторазрешений устарела – министр инфраструктуры

16:02 23.11.2021
Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

Украине нужно говорить с ЕС о либерализации рынка перевозок- Кубраков

15:33 23.11.2021
Украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам

Украинские авиакомпании наравне с "Укрзализныцей" готовы конкурировать за возможность оплаты билетов из выплат вакцинированным гражданам

15:08 23.11.2021
Мининфраструктуры хочет сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

Мининфраструктуры хочет сократить до 50% дивиденды для инфраструктурных компаний

13:52 22.11.2021
Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

12:17 22.11.2021
Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

18:56 19.11.2021
Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

07:49 18.11.2021
Несколько сотен иракских мигрантов планируется вывезти из Беларуси на родину

Несколько сотен иракских мигрантов планируется вывезти из Беларуси на родину

18:43 16.11.2021
"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госпогранслужба Украины начала спецоперацию на границе с Беларусью для недопуска нелегалов

В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло – Минздрав

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

В Киеве до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые нашли родственника SARS-CoV-2 у летучих мышей в Великобритании

Госпогранслужба Украины начала спецоперацию на границе с Беларусью для недопуска нелегалов

На полигоне "Широкий лан" проходят тренировки с комплексным применением Bayraktar и Javelin – Минобороны

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 258,7 млн

В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло – Минздрав

В Германии зафиксировано рекордное число заболеваний COVID-19 за сутки

В центре Киева в среду временно ограничат движение транспорта

Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА