Госпогранслужба Украины начала спецоперацию на границе с Беларусью для недопуска нелегалов

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье", которая координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины и другими резервами.

"Это продолжающиеся меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко отметил, что на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину. В связи с этим предпринимаются меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – отметил он.

Он добавил, что главная задача спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы. Для этого обеспечивается координация всех задействованных сил.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

Для патрулирования и мониторинга границы будет активно применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут выставлены контрольные посты на автомобильных дорогах, а также проводиться патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья.