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08:28 24.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 258,7 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 258,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 258 млн 792 тыс. 542, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 166 тыс. 102 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 980 тыс. 780 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 773 тыс. 770.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 534 тыс. 116. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 466 тыс. 557 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 30 тыс. 182 заболевших, из них умерли 613 тыс. 66 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 665,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 386 человек, в Индии - 334, в Бразилии - 2 тыс. 857.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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