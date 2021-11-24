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08:19 24.11.2021

В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 14 325 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 29 044 человека, 595 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 13 млн. человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19! Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 23 млн прививок. За сутки 23 ноября в Украине: зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников – 287); 286 121 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 077 человек; летальных исходов – 595; поправилось – 29 044 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 23 ноября сообщалось о 12 729 новых случаях заболевания СOVID-19, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаях заболевания СOVID-19,

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 367 461 человек; выздоровело – 2 825 641 человек; летальных исходов – 82 913.

С начала вакцинальной кампании привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности проведено 23 225 814 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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