В центре Киева в среду временно ограничат движение транспорта

В среду, 24 ноября, с 10:30 до 17:00 в центре Киева, в связи с проведением мероприятия, ограничат движение транспорта, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в Киеве ограничат движение на: улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади); Европейской площади; улице Крещатик; бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской); улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.