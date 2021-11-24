События

07:34 24.11.2021

Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

2 мин читать
Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил в среду, что ситуация с COVID-19 в стране хуже, чем ожидалось, и призвал органы здравоохранения усилить меры по сдерживанию коронавируса, сообщает "Ренхап".

"Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием", - сказал Ким Бу Гем во время встречи по реагированию на COVID-19.

"Мы находимся на этапе рассмотрения вопроса о том, следует ли нам переходить к следующему этапу или нет, но ситуация более серьезная, чем мы ожидали", - отметил он.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.

"Мы должны усилить меры поддержки, чтобы бессимптомные пациенты и пациенты с легкими симптомами могли безопасно проходить лечение дома", - сказал он.

Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.

"Мы просим людей активно делать прививки в соответствии с их графиком, исходя из того, что вакцинация может быть завершена "третьей прививкой", - сказал он.

Тем временем Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) в среду сообщило, что число больных COVID-19 в стране вновь достигло рекордного уровня в 4 тыс. 116 случаев, 35 человек скончались.

Рост случаев заболевания COVID-19 произошел после того, как в начале этого месяца страна начала ослаблять антивирусные ограничения для постепенного возвращения к жизни до пандемии в рамках схемы "жизнь с COVID-19".

Предполагалось, что к концу февраля будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

Теги: #южкорея #коронавирус #антирекорд #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:52 24.11.2021
Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях с РФ

Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях с РФ

17:15 23.11.2021
Пациентов с COVID-19 в Нидерландах из-за нехватки мест в больницах начали перевозить в ФРГ

Пациентов с COVID-19 в Нидерландах из-за нехватки мест в больницах начали перевозить в ФРГ

15:05 23.11.2021
Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, но ситуация в Европе настораживает - KSE

Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, но ситуация в Европе настораживает - KSE

14:36 23.11.2021
Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

14:06 23.11.2021
Минздрав будет привлекать религиозные общины в кампанию вакцинации против COVID-19

Минздрав будет привлекать религиозные общины в кампанию вакцинации против COVID-19

13:31 23.11.2021
Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку ковидных вакцин на 2022-2023 гг. - Ляшко

Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку ковидных вакцин на 2022-2023 гг. - Ляшко

12:53 23.11.2021
Найденный у премьера Франции COVID-19 заставил изолироваться пятерых бельгийских министров, включая премьера – ТВ

Найденный у премьера Франции COVID-19 заставил изолироваться пятерых бельгийских министров, включая премьера – ТВ

11:40 23.11.2021
Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

Министр здравоохранения заявил об ускорении спада нынешней волны ковид-19

09:55 23.11.2021
Антитела к другим коронавирусам поддерживают иммунитет к SARS-CoV-2 - исследование

Антитела к другим коронавирусам поддерживают иммунитет к SARS-CoV-2 - исследование

09:39 23.11.2021
В Индии зафиксирован минимальный за 1,5 года суточный прирост случаев COVID-19

В Индии зафиксирован минимальный за 1,5 года суточный прирост случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

В Киеве до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица – КГГА

Брюссель готов вводить санкции против всех, кто содействует перевозке мигрантов к границам ЕС - Боррель

На Донбассе с полуночи было три обстрела, ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Киева в среду временно ограничат движение транспорта

Спецпредставитель США по Афганистану на следующей неделе приступит к консультациям с талибами - Госдеп

За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

24 ноября: Какой сегодня праздник

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию", России и Китая в нем нет

Начальник Харьковского УСБУ выступает за исключение нардепа Куницкого из правоохранительного комитета

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства за экстремистские преступления

Вечером 23 ноября в Киеве произошло более 25 ДТП

Госдеп обещает и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

Ударная авиация ВВС Украины под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА