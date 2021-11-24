За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий ВСУ. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

Противник открывал огонь в направлении Зайцового, у Верхнеторецкого, возле Шум и вблизи Широкино.

"По состоянию на 7.00", 24 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сообщили в штабе.