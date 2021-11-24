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03:04 24.11.2021

Вечером 23 ноября в Киеве произошло более 25 ДТП

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Вечером 23 ноября в Киеве произошло более 25 ДТП

Более 25 дорожно-транспортных происшествий произошло в Киев во вторник вечером, ситуацию на дорогах усугубил выпавший ранее снег.

"Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта", – цитирует пресс-служба патрульной полиции первого заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого в своем Телеграм-канале во вторник вечером.

По его словам, часть ДТП связана с неподготовленностью автотранспорта к зимним погодным условиям, в частности не произведена замена на зимние шины.

"Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой. Однако не все такие ответственные, что подтверждает количество вызовов о ДТП", – добавил Белошицкий.

 

Теги: #киев #снег #дтп
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