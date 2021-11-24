Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политических отношениях с РФ

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявляет, что главным барьером в отношениях с Россией является то, что РФ не уважает суверенитет и территориальную целостность республики.

"Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территорий нашей страны. Именно это является главным барьером в наших отношениях", - заявил Гарибашвили во вторник вечером в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Комментируя состояние отношений с РФ, он напомнил, что в 2012 году, когда партия "Грузинская мечта" пришла к власти, с Россией не было никаких контактов, в том числе в экономическом и культурном направлении.

"Единственное, всем напомню, что тогдашний президент (Михаил - ИФ) Саакашвили пытался (добиться - ИФ), чтобы хотя бы открылся российский рынок, чтобы восстановились торгово-экономические отношения. С этой целью прежние власти даже ввели безвизовый режим для России, а также безусловно поддержали вступление России во Всемирную торговую организацию, а взамен мы ничего не получили", - сказал Гарибашвили, упрекнув прежние власти республики в передаче и продаже многих стратегических активов и объектов российским компаниям.

По словам премьера, когда пришла к власти "Грузинская мечта", со стороны европейских и американских партнеров были рекомендация и совет, чтобы Грузия смогла достичь деэскалации с Россией и, как он считает, это сделать получилось.

Гарибашвили указал на действующий формат неформального диалога Грузии и РФ "Абашидзе - Карасин" (Пражский переговорный формат Григорий Карасин - Зураб Абашидзе существует с 2012 года - ИФ), отметив, что в его рамках было сделано много практических шагов.

В то же время, он отметил, что в политическом направлении никакого прогресса нет.

"В политическом направлении у нас нет никаких сдвигов в отношении России, это достаточно сложный вопрос. В отношении России нашей главной претензией или главной проблемой является территориальная целостность нашей страны", - заявил премьер Грузии.