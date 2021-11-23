Ударная авиация ВВС Украины под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям

Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.

"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", – говорится в сообщении на странице командования в Фейсбук во вторник вечером.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило захвативший террористами военно-транспортный самолет Ан-26. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические меры.

В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность ВС Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Байрактар ​​и противотанковые ракетные комплексы Джавелин. Учитывая опыт военных действий в районе проведения ООС, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - отметил Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.