Решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу - Байден

Решение Вашингтона об использовании нефти из стратегического нефтяного запаса не способно мгновенно решить проблему высоких цен на горючее, однако в итоге оно обязательно сыграет положительную роль, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Наши общие усилия не могут сразу же решить проблему. Однако, в конечном счете, они приведут к положительным последствиям", - сказал он, выступая в Белом доме.

Также президент США заверил, что высокие цены на энергоносители в стране никак не связаны с его мерами по продвижению возобновляемых источников энергии. Байден напомнил, что вместе с США свои стратегические запасы решили использовать Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания. "Китай также, возможно, сделает усилие", - добавил он.

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Байден распорядился использовать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса с целью понизить цены на горючее для американцев и обеспечить поставки нефти в мире. В документе отмечается, что Байден готов применить все свои полномочия в координации с остальным миром с целью поддерживать адекватные поставки во время "выхода из пандемии".