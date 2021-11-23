Ведущие израильские компании в сфере ирригации заинтересованы в участии в реформировании водной отрасли Украины, в частности, в модернизации существующих и создания новых ирригационных и водоснабжающих систем. Речь об этом шла в ходе встречи главы Минагрополитики Романа Лещенко и представителей трех ведущих израильских ирригационных компаний: NaanDanJain Irrigation Ltd, Нетафим и Rivulis, сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.

«Представители израильских компаний представили свои соответствующие технологические решения и проекты, в том числе за рубежом, и выразили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Министр Лещенко проинформировал израильскую сторону о Концепции реформирования водной отрасли Украины и Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года, а также законодательных инициатив нашей страны, направленных на стимулирование гидротехнической мелиорации земель и развитие орошения в Украине и привлечение инвестиции в частный сектор АПК нашего государства», - говорится в сообщении.

По результатам этой встречи, а также рабочих визитов израильских компаний в Николаевскую, Херсонскую и Черкасскую области 23-25 ноября было договорено о дальнейших шагах двустороннего сотрудничества.

Встреча прошла в Киеве при участии посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, руководства Государственного водного агентства Украины, Делового Ралли «Украина-Израиль», «Украинского аграрного совета», представителей Минагрополитики, Посольства Израиля в Украине, бизнеса и международных финансовых организаций.

Визит указанных компаний был инициирован Посольством Украины в Израиле для обсуждения реализации совместных проектов в сфере модернизации существующих и создания новых ирригационных и водоснабжающих систем в Украине.