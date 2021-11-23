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20:45 23.11.2021

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

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Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

Сотрудники российского ОМОНа в Симферополе задержали 31 активиста, пришедших встретить адвоката Эдема Семедляева, освобожденного после 12-дневного ареста, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Встретить Эдема пришли несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четверо журналистов. Сейчас люди находятся в "Киевском отделении полиции Симферополя". Планируется, что их переправят в разные отделы полиции", - написала Денисова в соцсети Facebook.

"Своими действиями страна-оккупант нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своих взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ", - добавила омбудсмен.

Как сообщалось, 12 ноября подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву. 25 октября адвокат пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Применительно к нему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.

 

 

Теги: #крым #адвокат #задержание
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