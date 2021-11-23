Сумскую полицию возглавил начальник следственного управления Харьковской полиции

Замначальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Чиж возглавил Сумской главк. Об этом сам Чиж сообщил на своей странице в Facebook.

"Приказом главы Национальной полиции от 23 ноября 2021 года я назначен руководителем Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Благодарен министру внутренних дел и главе Национальной полиции за высокое доверие и обязуюсь нести службу в данном регионе с честью и достоинством", - написал Чиж.

Он поблагодарил коллектив Харьковского главка и следственного управления.

"Благодарен коллективу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Следственному управлению, следователям с которыми имел честь работать последние четыре года и вместе мы все как единый коллектив достигали значительных результатов. На сегодня для меня это важно, но на этом не останавливаюсь - движемся дальше", - написал Чиж.

Сергей Чиж (1982 г.р.) в органах внутренних дел с 2000г. Служил на разных должностях в милиции в Полтавской области. С ноября 2015г. был заместителем начальника ГУ Нацполиции в Полтавской области-начальником следственного управления. С октября 2017 занимал аналогичную должность в ГУ Нацполиции в Харьковской области.