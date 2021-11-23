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20:32 23.11.2021

ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

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ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

Начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук опровергает инфомацию о том, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставленные США Украине в рамках пакета военной помощи, использовались в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

"По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают", - пишет издание "Украинская правда", которому Мельничук дал комментарий, во вторник вечером.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ПТРК Javelin использовались в ходе учений на полигоне "Широкий лан".

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости. Инструкторско-методическое занятие на полигоне "Широкий лан" проходит в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. Мы ставим целью проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке", - написал он в Facebook во вторник вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского подкомитета по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил появившуюся ранее в информацию об использовании в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin. "На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах", - написал он в Facebook.

 

 

 

Теги: #оос #javelin
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