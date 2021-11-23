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19:32 23.11.2021

Боррель сообщил об отправке в Минск группы переговорщиков ЕС для обсуждения репатриации нелегалов

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Боррель сообщил об отправке в Минск группы переговорщиков ЕС для обсуждения репатриации нелегалов

Группа экспертов из ЕС отправилась в Беларусь, чтобы обсудить технические вопросы, связанные с возвращением на родину нелегалов, скопившихся на белорусско-польской границе, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сейчас небольшая группа, представляющая Еврокомиссию и Европейскую внешнеполитическую службу, направляется в Минск. Речь пойдет о технических контактах, цель которых - определить, что требуется для упрощения репатриации людей", - сказал он во время видеоконференции из Душанбе.

Боррель пояснил, что речь - исключительно о решении технических вопросов, а не о полномасштабных переговорах с Минском, от которых Брюссель отказывается.

Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что европейская сторона намерена добиться ускорения процесса возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Беларуси.

"У нас есть идея. Она предусматривает ускорение процесса возвращения мигрантов домой", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "много новых самолетов вылетят из Беларуси (чтобы вернуть мигрантов на родину - ИФ)".

Теги: #ес #консультации #беларусь
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