24 ноября: Какой сегодня праздник

24 ноября в мире празднуют День эволюции и день вина "Карменер", день семейных опекунов и день завоевания друзей. День учителя в Турции и день научной культуры в Португалии, в Таджикистане – день флага, а у православных - праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и День памяти преподобного Феодора Студита.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день эволюции

24 ноября ежегодно проводится Международный день эволюции.

Теория эволюции Чарльза Дарвина вызвала подлинный ажиотаж в 19 веке. Английскому естествоиспытателю понадобилось 20 лет, чтобы написать и опубликовать свою оригинальную книгу "Происхождение видов" (первое издание которой в 1859 году разошлось за один день), в которой он попытался объяснить процесс эволюции.

Согласно теории, эволюция – это изменение наследственных характеристик биологических популяций в течение последующих поколений. Предполагается, что в конечном счете, каждое живое существо может проследить свое происхождение от бактерии, жившей миллиарды лет назад.

Утверждается, что эволюция в организме происходит из-за изменения наследственных признаков – наследственных характеристик организма. Например, у людей цвет глаз является унаследованной характеристикой, и человек может унаследовать "карие глаза" от одного из своих родителей. Приблизительно 8% населения мира в настоящее время имеют голубые глаза.

Сотни исследований подтверждают факты эволюции как в микроэволюционном, так и в макроэволюционном масштабе – от возникновения новых черт и новых видов до оснований сложности, которые мы видим в жизни, и статистической вероятности возникновения такой сложности.

Но эволюция – это только теория. Это не факт или научный закон. Эволюция ненаучна, потому что она не подвергается серьезной научной проверке. Она заявляет о событиях, которые не наблюдались в лабораторных условиях и никогда не могут быть воспроизведены. Эволюция не может объяснить, появление жизни на Земле.

День завоевания друзей

24 ноября отмечается День завоевания друзей. Праздник проводится в день рождения Дейла Карнеги (1888-1955), автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей".

Дейл Карнеги родился на ферме Меривилль в штате Миссури. Семья жила очень бедно, однако он смог поступить в Государственный Педагогический Колледж в Уорренсбурге и получить неплохое образование.

Позднее Карнеги напишет, что стремясь преодолеть комплекс неполноценности, вызванный имущественным положением, всегда искал возможность чем-то отличиться.

Практикуясь в ораторском искусстве в студенческих дискуссиях, неожиданно для себя обнаружил, что нашел некоторые способы эффективного общения.

Основано информагентство "Интерфакс-Украина"

В 1992 году создано информационное агентство "Интерфакс-Украина" — украинская медиакомпания в структуре международной информационной группы Interfax Information Services — работает на рынке политической и экономической информации Украины, выпускает 40 информационных продуктов на трёх языках (украинском, русском и английском).

С мая 1999 года "Интерфакс-Украина" работает в режиме реального времени — сообщения рассылаются по мере их поступления, хотя агентство не отказывается и от традиционных четырёх выпусков новостей в день, а также от мини-блоков, который выходят каждые час-полтора. С мая 1998 года действует сайт.

Церковный праздник:

24 ноября православная церковь чевствует преподобного Феодора Студита – этот византийский монах и аскет жил в VIII-IX веках и прославился просветительской деятельностью и литературными трудами, в частности был автором двух катехизисов и уставов, регулирующих жизнь монахов.

Феодор родился в Константинополе в 758 году. В 32 года вместе с супругой Анной решил посвятить себя иноческой жизни. Посвященный в пресвитера, Феодор против своей воли был избран игуменом. Тем временем, царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять постриг в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Пример беззакония не остался без подражателей. Преподобный выступил обличителем неправды царя. За это подвергся жестоким пыткам и изгнан на семь лет. В конечном итоге Феодор удалился в уединенное место, где прожил с несколькими учениками до смерти.

У образа святого молятся об исцелении органов дыхания, об избавлении от сильной желудочной боли, просят защиты от пожаров и от нападения диких животных. Также Феодора молят, чтобы помог избавиться от заблуждений, сомнений и дьявольской страсти.

Приметы:

Теплая погода на Студита – зима также теплой будет, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит на Федора – жди похолодания.

Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.

В этот день:

1638 — Казацкий совет в урочище Маслов Став утвердил "Ординацию Войска Запорожского Реестрового" - устав запорожских казаков.

1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете на применение ядерного оружия.

1963 – При перевозке во вторую тюрьму получил смертельное ранение Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.

1966 — Под Братиславой разбился самолет Ил-18 болгарской компании ТАБСО, погибли 82 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории Словакии.

1992 — Вблизи Гуйлиня потерпел крушение самолет Boeing 737-3Y0 компании China Southern Airlines, погибли 142 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в КНР.

1994 — В Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

2004 — Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные результаты выборов Президента Украины. Победителем был признан Виктор Янукович. Протокол подписали 11 членов комиссии, один из которых Александр Чупахин подписал его с отметкой, что этот документ "не соответствует волеизъявлению украинского народа". Не подписали протокол три члена ЦИК — Андрей Магера, Руслан Князевич и Ярослав Давидович.

2015 — Российский Су-24 сбит в Сирии истребителем F-16C ВВС Турции. Инцидент вызвал значительное ухудшение российско-турецких отношений.

Именины:

Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор