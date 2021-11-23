Брюссель готов вводить санкции против всех, кто содействует перевозке мигрантов к границам ЕС - Боррель

Евросоюз готов вводить санкции против любых физических лиц и организаций, которые содействуют перевозке мигрантов из ближневосточных стран к границам ЕС, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы готовы вводить санкции против всех тех, кто принимает участие в этой перевозке людей: авиакомпании, аэропорты, турагенты, против всех", - заявил он, выступая по видеосвязи из Душанбе.

ЕС ранее модифицировал санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис. При этом о конкретных новых мерах Брюссель пока не объявлял.

Европейская сторона намерена добиться ускорения процесс возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Белоруссии, заявил во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"У нас есть идея. Она предусматривает ускорение процесса возвращения мигрантов домой", - сказал он на брифинге в Брюсселе. По его словам, "много новых самолетов вылетят из Белоруссии (чтобы вернуть мигрантов на родину - ИФ)".