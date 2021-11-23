СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киева и области

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную схему по незаконному завладению гидротехническими сооружениями и земельными участками государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, сообщается на сайте спецслужбы.

"Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать "ничейные" гидротехнические сооружения и 12 земельных участков в столице и окрестностях. Таким образом, они планировали вывести из государственной и коммунальной собственности имущество на общую сумму более 4,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на "ответственное хранение". Впоследствии начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.