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17:47 23.11.2021

Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

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Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) планирует задействовать до 3,5 млн евро для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей, сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы. Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Беларуси", - сказал она, выступая в Европарламенте.

Председатель Еврокомиссии указала, что странам ЕС нужно "действовать вместе, чтобы обеспечить защиту европейских границ".

"В новом европейском бюджете, 6,4 млрд евро будут выделены на защиту границ. Например, мы выделяем средства на технологии электронного наблюдения, патрульные транспортные средства, оборудование для пограничников и строительство контрольно-пропускных пунктов, а также на спутниковые съемки и чрезвычайно важную инфраструктуру", - добавила фон дер Ляйен.

Теги: #еврокомиссия #мигранты #беларусь
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