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17:18 23.11.2021

На Донбассе был задействован ПТРК "Javelin" - нардеп Копытин

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На Донбассе был задействован ПТРК "Javelin" - нардеп Копытин

Народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского подкомитета по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил появившуюся ранее информацию об использовании в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin, поставленных США Украине в рамках пакета военной помощи.

"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее, предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того может ли Украина защищаться или это не запрещено, - да, может", - написал Копытин в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что у Украины есть право на защиту своей земли. "Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar (закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты – ИФ), или другого оружия, находящегося на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство. Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по использованию Javelin. Дошли в диалоге с ними к такому же мнению, которое я очертил выше… Правда за нами", - добавил Копытин.

Как сообщалось, в июле 2020 года на то время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак анонсировал оснащение бригад ВСУ, которые будут принимать участие в ООС, американскими ПТРК "Javelin". Он рассказал, что на тот момент одна из бригад ВСУ проходила подготовку для выполнения задач в районе проведения ООС, в том числе отрабатывала тактику применения "Javelin".

Ранее, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле 2019г пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США. 22 мая были осуществлены первые пуски Javelin в Украине.

Кроме того, 16 июня 2020г в Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Javelin" и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн. Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E комплекса Javelin.

 

Теги: #оос #оружие #javelin
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